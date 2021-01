Eine Schülerin übt das Subtrahieren.

Soeren Stache/dpa

Melle. Trotz der Aufhebung der Präsenzpflicht in Grundschulen gehen die meisten Kinder in Melle in die Schule. Nur zehn Prozent der Schüler wurden in der vergangenen Woche vom Unterricht bis zum 15. Februar abgemeldet und lernen nun im Homeoffice. Die anderen Kinder kommen nach wie vor im Wechselmodell in die Schule.

An der größten Grundschule in Melle, der Grönenbergschule, sind laut Schulleiter Andreas Wegesin 37 von 370 Schülern abgemeldet. An der kleinsten Grundschule in Grönegau, der Grundschule Oldendorf, bleiben 9 von 70 Schülern dem Präsenzunter