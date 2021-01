Schon 9000 Impftermine vergeben: So läuft es im Nachbarkreis Herford

Im Kreis Herford wurden bereits 9000 Impftermine vergeben.

Thomas Frey/dpa

Enger/Kreis Herford. Nach den ersten Tagen, an dem die über 80-jährigen des Kreises Herford einen Impftermin vereinbaren konnten, sind bisher über 9000 Termine vergeben worden. Bis Mitte März sind so gut wie alle Termine für das Impfzentrum in Enger vergeben.

Die Zahlen stammen von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Der Stand der Angaben ist Donnerstag 28. Januar, 10 Uhr – also zwei Stunden, nachdem in Niedersachsen das große Telefon-Chaos begonnen hatte.Für die Erstimpfung