Brutale Schlägerei mitten in Melles Innenstadt: Jugendliche attackiert

Die Meller Polizei versucht, die Schläger aus der Meller Innenstadt zu ermitteln.

Friso Gentsch

Melle. Wildwest mitten in der Innenstadt von Melle: Sechs bis sieben junge Männer fuhren am Mittwochabend mit einem teuren SUV an einer Haltestelle vor und stürzten sich auf drei dort wartende Jugendliche. Dabei war auch ein Messer im Spiel.

"Nur dank des beherzten Eingreifens einer Angestellten aus dem nahen Böckmann-Gebäude konnte Schlimmeres verhindert werden", hob Melles Polizeichefin Christiane Kanellopoulus-Bollrath hervor. Sie schilderte das Geschehen im Einzelnen.