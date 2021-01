Die Impfungen für die über 80-Jährigen beginnen am Donnerstag. Die Stadt Melle schreibt jeden einzelnen Senior persönlich an (Symbolfoto).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Melle. Knapp 3100 Meller Bürger erhalten in diesen Tagen Post von der Stadt. In einem persönlichen Schreiben informiert die Verwaltung alle über 80-Jährigen über das Prozedere der Corona-Schutzimpfungen, deren Terminvergabe am Donnerstag, 28. Januar, landesweit starten soll.

Als erste Personengruppen sollen die über 80-Jährigen geimpft werden: „Eine hohe Impfquote rettet Leben“, sagt Bürgermeister Reinhard Scholz: "Daher möchten wir als Stadt unsere Bürger bei ihren Fragen rund um die Organisation der Impfung u