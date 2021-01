Warum das umstrittene Plakat "Corona-Lehre" in Melle hängen bleiben darf

Eine Verbindung von Coronamaßnahmen und anderen weltpolitischen Themen zieht die "Corona-Lehre" mit diesem Text von Thomas Gsella. Witold Komor verweist auf sein Recht zur freien Meinungsäußerung.

Michael Hengehold

Melle. Ein Plakat mit der "Corona-Lehre" von Thomas Gsella am Zaun des Kraftfahrzeughandels Komor am Herrenteich bewegt die Gemüter: Bürger beschwerten sich bei der Stadtverwaltung, weil sie den Text als unzulässige Meinungsäußerung werten. Die Stadt hat nach Prüfung der Sachlage am Montag erklärt, dass sie keine Handhabe sieht.

Der Leiter des Bauamtes, Rainer Mallon, hatte gemeinsam mit einem Mitarbeiter vergangene Woche erfolglos versucht, Firmeninhaber Witold Komor zum Abhängen des Plakats zu bewegen. Komor besitze dort zwar die Genehmigung zum Aufhängen von Wer