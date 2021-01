Warum die Postfiliale in Melle schließt – und wann sie wieder eröffnet

Wechsel in der Postfiliale an der Gesmolder Straße: Mitte März übernimmt ein neuer Betreiber die Geschäfte.

Simone Grawe

Melle. In der Postfiliale im E-Center an der Gesmolder Straße gibt es eine personelle Veränderung. Nach fünf Jahren im Dienst für den gelben Riesen hat Betreiberin Marciela Prause den Pachtvertrag gekündigt. Die Postkunden brauchen jedoch auf die gewohnten Leistungen nicht zu verzichten, ganz im Gegenteil. Es gibt definitiv einen Nachfolger, der den Service der Post und weitere Dienstleistungen anbieten wird.

Aufkleber mit der Aufschrift "Räumungsverkauf" sowie Rabatt-Etiketten in den Fenstern weisen schon jetzt auf einen Umbruch in der Postfiliale an der Gesmolder Straße hin: "Ein Großteil der Schreibwaren und die Geschenkeartikel sind bereits