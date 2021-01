Die Grundschüler Joris (vorne links) und Julia (vorne rechts) freuen sich mit ihren Lehrerinnen Elke Schmidt-Brill (hinten links) und Kerstin Ohk (hinten rechts) über die Bücher für die Grundschule Bad Essen. Schulleiter Alexander Fornol (Mitte rechts) nahm die Bücher von Torben Kuhlenkasper (Mitte links) entgegen.

Bürgerstiftung Bad Essen

Bad Essen/Melle. Schon im dritten Jahr in Folge nehmen Grundschulen im Wittlager Land an dem deutschlandweiten Leseprojekt „Lesen lernen - Leben lernen“ der Rotarier teil. Das Projekt wird in Melle und im Wittlager Land vom örtlichen Rotary Club Melle-Wittlage unterstützt und koordiniert. Durch die Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Bad Essen konnte nun ein neuer Bücherrekord aufgestellt werden.

Wie die Bürgerstiftung Bad Essen in einer Pressemitteilung stolz verkündete, konnten in diesem Jahr im Wittlager Land über 700 Bücher für insgesamt 33 Klassen verteilt werden. „Das ist ein toller Rekord! So viele Klassen haben noch nie an d