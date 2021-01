Was die neue Schulleiterin der Lindenschule Buer "geflasht" hat

Freut sich schon riesig auf ihre neue Aufgabe: Diana Thomas ist die neue Schulleiterin der Lindenschule Buer.

Simone Grawe

Buer. Diana Thomas ist die neue Schulleiterin der Lindenschule. Am 1. Februar tritt sie die Nachfolge von Angelika Grobe an. Welche Erwartungen knüpft sie an ihre neue Aufgabe?

"Ich finde große Fußstapfen vor", betont Diana Thomas mit Blick auf ihre Vorgängerin Angelika Grobe, die seit 1986 an der Lindenschule tätig war und zum Schulhalbjahresende in den Ruhestand verabschiedet wird. Nach den kurzen Zeug