Schuppenbrand in Altenmelle gelöscht

(Symbolbild)

Jörn Martens

Melle. In Melle-Altenmelle ist am Donnerstagabend ein Schuppen in Brand geraten. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht.

Nach Auskunft der Polizei geriet am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache im Altenmeller Ring ein Schuppen in Brand, in dem Holz und Werkzeug gelagert wird. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses waren nicht vor Ort. Es wurde nie