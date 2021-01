Schuppen in Melle-Altenmelle brennt

(Symbolbild)

Jörn Martens

Melle. In Melle-Altenmelle ist ein Schuppen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an.

Das geht aus einer ersten Mitteilung hervor. Demnach brennt der Schuppen "in voller Ausdehnung". Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses seien nicht vor Ort. Verletzt worden sei niemand.Weitere Informationen folgen.