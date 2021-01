Wenn es schnell gehen muss: Wo Meller in 30 Minuten ein Testergebnis bekommen

Coronatests können auch privat beauftragt werden.

dpa

Bünde. Das Corona-Test-Zentrum in Bünde erweitert seine Öffnungszeiten. Dort können Tests auf eigene Kosten vorgenommen werden.

Künftig bestehe auch am Samstag jeweils zwischen 9 und 14 Uhr die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen, teilen die Mühlenkreiskliniken mit. Das Testzentrum befindet sich in der Zentralen Notfallpraxis in der Viktoriastraß