In die Umgestaltung des Marktplatzareals in Melle-Mitte kommt nun wieder Bewegung. (Archivfoto)

Konstantin Stumpe

Melle. Erste Pläne zur Umgestaltung des Marktplatzes in Melle-Mitte werden demnächst im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Das kündigte Stadtbaurat Frithjof Look in der Video-Sitzung des Ortsrates Melle-Mitte am Mittwochabend an.

„Wir kriegen das hin“, beantwortete Look eine Frage von Silke Meier (Grüne) nach dem Zeitplan vor dem Hintergrund personeller Engpässe. „Selbstverständlich müssen wir bei der Planung der großen Projekte Neue Mitte Nord, Hafermaschsiedlung,