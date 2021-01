Wie der Distanzunterricht in einem virtuellen Meller Klassenzimmer funktioniert

Englischlehrerin Corinna Berstermann-Wehking zeigt, wie der Distanzunterricht in der Ratsschule online gut funktioniert.

Swaantje Hehmann

Melle. Unterricht auf Distanz – für die meisten Lehrer und Schüler ist das derzeit Alltag. Aber kann das funktionieren? Wie zuverlässig ist die Technik? Wie motiviert sind die Kinder? Wir nehmen an der Ratsschule Melle für eine Stunde teil und können am Ende ein klares Fazit ziehen.

Südafrika ist das Thema. Darum geht es an diesem Mittwochvormittag im Englischunterricht der 9a an der Ratsschule in Melle. Corinna Berstermann-Wehking hat ihre 14 Schüler online zusammengetrommelt – sie im Klassenzimmer, die Kinder zuhause