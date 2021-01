Müllcontainer und Schrank brennen an Unterkunft in Melle

Die Feuerwehr Melle löscht die brennende Mülltonne und den Schrank. Beides stand an einem Haus an der Neuenkirchener Straße.

Martin Dove/Feuerwehr

Melle. Eine große Mülltonne und ein Schrank sind am späten Mittwochabend an der Neuenkirchener Straße in Melle in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte unter dem Stichwort "Feuerschein an einem Wohnhaus" aus.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte die Polizei die Flammen bereits mit Feuerlöschern etwas eingedämmt, berichtet Feuerwehrsprecher Martin Dove. "Sie zogen die brennende Mülltonne von dem Gebäude weg und reduzierten so die Ausbre