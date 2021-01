Bei dem Unfall am späten Abend des 7. Januar wurde die 30-Jährige aus Dissen lebensgefährlich verletzt.

TV7News/Festim Beqiri

Melle/Dissen. Die 30-jährige Frau aus Dissen, die bei einem Unfall am späten Abend des 7. Januar im Einmündungsbereich Buersche Straße/Barkhausener Straße in Melle schwer verletzt wurde, ist in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Dissenerin war als Beifahrerin im Wagen eines 42-jährigen Fahrzeugführers aus Borgholzhausen auf der Barkhausener Straße Richtung Buersche Straße/T-Kreuzung unterwegs. Der Fahrer hatte den Einmündungsbereich zu spät erkannt, versuc