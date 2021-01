Kleiner Musikgruß Richtung Fritz-Kamping-Haus (rechts): Manfred Kloweit-Herrmann sendet seit März allabendlich einen musikalischen Gruß in seine Nachbarschaft.

Simone Grawe

Buer. Menschen in Italien, die seit Beginn der Corona-Krise aus Fenstern und von Balkonen aus musizieren und singen, sind für ihn Mutmach-Signal und Motivation zugleich: Allabendlich sendet Manfred Kloweit-Herrmann aus Buer einen musikalischen Gruß in seine Nachbarschaft, und das gleich zweimal. Zwei Balkone in seinem Haus am Heckengang machen es möglich.

Seit März greift der 81-jährige Senior an fast jedem Abend zu seinen Instrumenten, um seine Umgebung mit bekannten Melodien zu erfreuen. Um 17.45 Uhr betritt er den Balkon an der Nordseite, der gegenüber dem Fritz-Kamping-Haus liegt, und um