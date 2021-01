Meller Tankstellenräuber muss in Haft – und zwar für viele Jahre

Die Tankstelle an der Gerdener Straße in Neuenkirchen ist am 19. Mai 2018 überfallen worden. Nun fällte das Landgericht das Urteil gegen den Täter.

Simone Grawe

Melle/Bielefeld. Er war nicht zimperlich: Der 37-Jährige bedrohte die Mitarbeiter einer Meller Tankstelle mit einer Schusswaffe, um an Geld und Zigaretten zu kommen. Entsprechend hart fiel auch das Urteil für die Tat aus, der wenige Tage später noch eine weitere gefolgt war.

Siebeneinhalb Jahre Jahre Haft verhängte das Landgericht Bielefeld am Montag gegen den langjährigen Drogenkonsumenten. Der 37-Jährige hatte am 19. Mai 2018 die Westfalen-Tankstelle an der Gerdener Straße im Meller Stadtteil Neuenkirchen aus