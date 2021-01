Stellplätze für Wohnmobile sollen nach Ansicht der Meller Grünen an Der Straße "Am Wellenbad" geschaffen werden (Symbolbild).

Florian Schuh/dpa

Melle. In der Diskussion um Wohnmobilstellplätze am Hallenbad in Melle-Mitte erhalten die Fraktionen der CDU, SPD und der FDP auch Rückendeckung von den Grünen. Sie beantragen die Schaffung von Stellplätzen für zehn Wohnmobile, heißt es in einer Pressemitteilung von Reinhardt Wüstehube und Silke Meier.

Konkret heißt es in dem Antrag, der am Mittwoch im Ortsrat Melle-Mitte behandelt werden soll, dass die Planung zur Schaffung der Stellplätze in das zugesagte Förderprogramm Grönenbergpark integriert werden soll. Dabei sollten nach Ansicht d