So bringt ein Meller Musiker das Cello zu seinen Zuhörern

Ein Konzert ganz privat: Für Jenny Doesken ließ der Meller Cellist Willem Schulz ein kostbares Instrument mit besonderer Geschichte erklingen.

Petra Ropers

Melle. Die Kultur steht still. Konzerte oder Ausstellungen? Fehlanzeige! Selbstständige Künstler sind seit Monaten von Auftrittsverboten betroffen. Der Meller Musiker und Komponist Willem Schulz bringt jetzt die Musik zu den Menschen nach Hause.

Er machte den Wald hinter dem Kulturzentrum „Wilde Rose“ zur Partitur, bespielte die unterschiedlichsten Räume und Freiräume vom Nussbaum-Haus in Osnabrück über die Villa Stahmer in Georgsmarienhütte bis zu einem malerischen Tal in der Schw