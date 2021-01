Wer kennt diese "Frau"? Jede Menge Hausmüll illegal in Melle entsorgt

Müllhaufen in Krukum: Von dieser Frau hat sich jemand illegal getrennt. Wer kann Hinweise geben?

Renate Bohn

Melle. Ob da wohl jemand seine Wohnung entrümpelt hat? Auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Europastraße und der Raststätte Grönegau Nord in Krukum haben Unbekannte Berge von Müll illegal entsorgt. Die Polizei ermittelt.

Ein Anwohner hatte den Müllberg am Donnerstag bei einem Spaziergang entdeckt und umgehend das Bürgerbüro in Riemsloh informiert. Die Kollegen setzten sich daraufhin mit der Polizei in Verbindung, die die Ermittlungen aufgenommen hat.