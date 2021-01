Welche besonderen Corona-Regeln gelten in Bielefeld?

dpa/Boris Roessler

Aktuell gilt in Bielefeld die Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Zusätzlich wurde mit der Allgemeinverfügung von Dienstag (12. Januar 2021) die Maskenpflicht an einigen öffentlichen Plätzen und Straßen in Bielefeld bis zum 2. Februar ve