Für Brummis und andere: Corona-Schnelltest in Melle per Drive-In

Das Drive-In Testzentrum ist gestartet: Der Corona-Schnelltest für Lkw-Fahrer auf dem Gelände des Logistik-Unternehmens Waldbach dauert nur eine Viertelstunde.

Simone Grawe

Riemsloh. Am Freitag ist es am Standort der Firma Waldbach in Riemsloh ein Corona-Testzentrum als Drive-In an den Start gegangen. Das Konzept dafür haben das Logistikunternehmen Waldbach und die Fahrschule Höcker aus Bünde gemeinsam erarbeitet. Jedermann, speziell aber Lkw-Fahrer, können hier einen Corona-Schnelltest machen. Und so funktioniert das System.

"Es ist ein freiwilliges Angebot. Die Gesundheit der Menschen ist uns ein besonderes Anliegen. Wir bieten allen Interessierten einen Zugang zu einem Schnelltest", betont Björn Waldbach. So soll das Testsystem insbesondere Lkw-Fahrern Sicher