Silke Meier will Umweltthemen in Melle zur Chefinnen-Sache machen

Will Bürgermeisterin in Melle werden: die Grünen-Politikerin Silke Meier. Silke Meier ( Bündnis 90 / Die Grünen Melle)

Stefan Gelhot

Melle. Im September treten die Meller Grünen mit Silke Meier als Kandidatin zur Bürgermeisterwahl an. Die 49-jährige pädagogische Mitarbeiterin am Meller Gymnasium soll am 28. Januar während einer Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung gekürt werden.

In einem Brief an die Meller Grünen und im Gespräch mit unserer Redaktion hebt Silke Meier hervor, dass sich ihre Partei seit Jahren auf Bundes-, Landes - und Kommunalebene im Aufwind befinde. Die grüne Landrätin Anna Kebschull und die Kand