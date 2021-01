In Melle wird wieder mehr geheiratet – und das in Corona-Zeiten

Corona zum Trotz: In Melle wurden 2020 mehr Ehen geschlossen als noch im Jahr zuvor.

Rolf Vennenbernd/dpa

Melle. Die Zahl der Eheschließungen ist in Melle im vergangenen Jahr gestiegen, und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Jahresstatistik des Standesamtes führt zudem Angaben zu Sterbefällen und Kirchenaustritten auf.

Waren es im Jahr 2019 noch 205 Paare, die sich in Melle das Ja-Wort gaben, so stieg diese Zahl im Corona-Jahr 2020 um 15 auf 220 an. Als die begehrtesten Heiratsmonate erwiesen sich einmal mehr die Sommermonate. So gab es im August 34 Termi