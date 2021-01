Die Kita in Containern auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge möchte im Februar an den Start gehen.

Simone Grawe

Melle. Die Container sind aufgestellt, in einem davon brennt schon Licht: Auf dem Gelände an der ehemaligen Jugendherberge in Melle geht in Kürze die Kindertagesstätte in der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe mit zwei Gruppen an den Start. Einzelheiten zum Eröffnungstermin, zur Auslastung und über das Mitarbeiterteam nennt Olaf Polozcek-Lüke in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

"Stand jetzt wollen wir am 1. Februar eröffnen. Wir hoffen, dass wir den Termin halten können", berichtet der Pressesprecher und stellvertretende Dienststellenleiter des Johanniter-Unfallverbandes Osnabrück. Demnach soll die neue Kita mit e