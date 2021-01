Symbolbild

Melle. In der Diskussion um Wohnmobilstellplätze am Hallenbad in Melle-Mitte erhalten die Fraktionen der CDU und SPD Rückendeckung von der FDP. Wie Johannes Maharens (FDP) in einer Pressemitteilung erklärte, unterstütze seine Fraktion diese Forderung.

Zeitgemäße Ver- und Entsorgungseinrichtungen seien zwingend notwendig, heißt es in der Mitteilung. Zumal bei Bauprojekten jeglicher Art Sanitäreinrichtungen zur Grundversorgung gehören würden. Was bei Wohnmobilstellplätzen und Bauobjekten g