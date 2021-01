Die Fahrzeug-Sicherheit kontrolliert beim Meller TÜV jetzt der neue Chef Stephan Strothmann. Hier prüft er Radaufhängung und Achsgelenke.

Norbert Wiegand

Melle. Die Station von TÜV-Nord am Herrenteich in Melle hat einen neuen Chef: Der gebürtige Meller Stephan Strothmann bringt bereits viel Erfahrung und Leidenschaft für den Kundenkontakt mit – und hat Kurioses zu erzählen.

Zuvor hat der 54-jährige Meller die TÜV-Stationen in Kirchlengern und Bünde geleitet, wo er schon so einiges erlebt hat: „Da unser TÜV in Kirchlengern an der Autobahn lag, bekamen wir gelegentlich Besuch von der Autobahnpolizei zur Überprüf