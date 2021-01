Pastorin Lore Julius (Zweite von rechts) wurde in einem Gottesdienst feierlich in ihr Amt in der St. Petri-Gemeinde in Melle eingeführt.

St. Petri Gemeinde

Melle. In einem festlichen Gottesdienst wurde am vergangenen Sonntag Pastorin Lore Julius in ihr Amt als neue Pastorin auf der Pfarrstelle I der Kirchengemeinde St. Petri in Melle eingeführt.

Die Einführung übernahm laut einer Mitteilung der Kirchengemeinde Superintendent Hannes Meyer-ten Thoren. In seiner Einführungsansprache betonte er demnach, dass die Petri-Gemeinde mit Pastorin Julius eine würdige Nachfolgerin für den im Se