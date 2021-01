Drachenfest, Weihnachtsmarkt, Kirmes und mehr: Was Melle für 2021 plant

Druckfrisch erschienen: der Veranstaltungskalender für das Jahr 2021.

Stadtverwaltung

Melle. Was sind die Höhepunkte der Veranstaltungen in Melle im Jahr 2021? Wann finden etwa Geranienmarkt, Drachenfestival, "Fabelhaftes Melle" und der Weihnachtsmarkt statt? All diese Termine und rund 700 mehr gibt es nun übersichtlich zusammengefasst.

Den Blick nach vorn richten – trotz der Corona-Pandemie: Unter diesem Leitgedanken hat die Stadt auch in diesem Jahr ihre Veranstaltungskalender zusammengestellt. Stadtsprecher Jürgen Krämer hat die druckfrischen Broschüren jetzt präsentier