In Melle hat die Polizei zwei Einbrecher gesucht. Vergeblich: Sie entkamen.

Symbolfoto: Jörn Martens

Melle. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Leibnizstraße in Eicken-Bruche hat die Polizei am Dienstagabend zwei Einbrecher gejagt. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Suche hatte allerdings keinen Erfolg, die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden – so der Stand am Mittwochmorgen.Ein Nachbar hatte am Dienstag um 18.45 Uhr den Einbruch beobachtet und daraufhin die Polizei informiert, teilte ein