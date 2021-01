Tankstelle in Melle mit Schreckschusswaffe überfallen: DNA überführt Täter

Der Mann, der unter anderem eine Tankstelle in Melle-Neuenkirchen überfallen hat, muss mit einer langen Haftstrafe rechnen.

dpa/Daniel Pleul

Melle/Bielefeld. Bargeld und Zigaretten – darauf war ein 37-Jähriger aus, der in Melle eine Tankstelle überfallen hat. Jetzt steht er in Bielefeld vor dem Landgericht, und die Strafe dürfte hoch ausfallen. Denn der Mann hatte nicht nur in Melle zugeschlagen.

Es ist noch früh am Morgen jenes 19. Mai 2018, kurz vor 7 Uhr, als der Täter die Westfalen-Tankstelle in der Gerdener Straße in Ortsteil Neuenkirchen betritt. Das Gesicht mit einer dunklen Sturmhaube verhüllt, helle Handschuhe, eine Sc