Motorsportmanager Martin Huning (links) und Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg im Meller Automuseum am ausgestellten Auto von Ex-Fahrer Ralf Schumacher.

Melle. Martin Huning ist dicht dran an den Stars des Motorsports. Der Meller Motorsportmanager hat seit einigen Jahren mit Mick Schumacher zu tun. Der Formel-2-Champion und Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird in der kommenden Saison in der Formel 1 starten. In der Königsklasse hatte zuletzt auch Nico Hülkenberg zwei Auftritte – nun hat er Huning und das Meller Automuseum besucht.

Nico Hülkenberg debütierte im Jahr 2010 in der Formel 1. Auf seinem Konto sind bislang 179 Starts vermerkt. Zuletzt war der Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans kein Formel-1-Stammfahrer mehr. Im Vorjahr kam er jedoch als Ersatzpilot z