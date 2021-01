So geht Wohnmobil-Stellplatz: Bad Neustadt an der Saale (Unterfranken) mit 16.000 Einwohnern ebenso groß wie Melle-Mitte bietet großzügige Stellplätze abgeschirmt mitten im Grünen: Strom und Wasseranschlüsse sind selbstverständlich.

Christoph Franken

Melle. Seit Jahren dümpeln die Pläne für einen Wohnmobil-Stellplatz in Melle-Mitte vor sich hin. Als provisorischen Stellplatz erobern sich Wohnmobilisten inzwischen auf eigene Faust den geschotterten Randstreifen an der Zufahrt zum Wellenbad. Dort nutzen sie auch gerne die Duschen und Toiletten. Die SPD-Stadtratsfraktion möchte an diesem Standort jetzt endlich eine dauerhafte Lösung.

In einem Schreiben an Bürgermeister Reinhard Scholz hält die SPD-Fraktion an dem Standort beim Grönegau-Bad fest. Eine im zweiten Halbjahr 2020 erfolgte Standortanalyse habe zwar ergeben, dass sich das Vorhaben in dem angedachten Bereich ni