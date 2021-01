SPD und CDU in Melle fordern: Keine Kita-Beiträge erheben

Auf Beiträge für die Betreuung von Krippenkindern soll wegen des Lockdowns verzichtet werden. Das fordern SPD und CDU in Melle für die Kitas der Stadt.

picture alliance / dpa

Melle. CDU und SPD in Melle fordern mit Blick auf den zweiten Lockdown, dass Eltern von Krippenkindern für die nicht betreute Zeit keine Beiträge zahlen müssen.

Inhaltlich sind sich der CDU Stadtverband, die CDU Stadtratsfraktion und die SPD-Stadtratsfraktion in getrennten Pressemitteilungen zum Thema Lockdown in den Kitas einig. Die SPD-Fraktion hat zudem an Bürgermeister Reinhard Scholz einen ent