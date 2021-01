Herr Oberschmidt, was bringt das Jahr 2021 für Riemsloh?

Wünscht sich eine weitere bauliche Entwicklung in seinem Stadtteil: Riemslohs Ortsbürgermeister Günter Oberschmidt.

Stefan Gelhot

Riemsloh. Ein großes Bauprojekt nimmt Fahrt auf, der "Generationen- und Tourismusplatz" ist fertig, und ein zusätzliches Beachvolleyballfeld und ein Soccer-Court lassen die Herzen der Sportler höher schlagen. Auf welche Ereignisse darf sich der Stadtteil Riemsloh in diesem Jahr außerdem freuen? Ortsbürgermeister Günter Oberschmidt nennt in einem Gespräch mit unserer Redaktion weitere Einzelheiten.

"Das Jahr 2020 stand am Ende nach einen optimistischen Jahreswechsel 2019/2020 ganz im Zeichen der Pandemie. Dadurch wurde auch der Jahresablauf in vielen geplanten Aktivitäten stark beeinflusst", stellt Günter Oberschmidt fest, denn so kon