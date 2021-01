Für ein Youtube-Video über die Niels-Stensen-Kliniken spielen Jörg Heckenkamp und seine Tochter Lena (auf der Liege) die Statisten.

Niels-Stensen-Kliniken

Melle . Manche von ihnen sind nur so dünn wie ein Haar, andere wiederum daumendick. Die Rede ist von den Gefäßen im menschlichen Körper. Einer, der sie ganz genau kennt, ist Jörg Heckenkamp. Gefäße sind die Leidenschaft des Chefarztes der Gefäßchirurgie am Christlichen Klinikum Melle und am Marienhospital Osnabrück, der der nächste Präsident der Gesellschaft für Gefäßchirurgie wird. Doch das ist nicht alles im Leben des Arztes. Es gibt ja noch die Familie und den Hund und die Küche.

Würde man alle Gefäße – von den kleinsten Kapillaren bis zu großen Arterien – aneinander hängen, ergäben sie ein Gefäß von 100.000 Kilometern Länge. Eine Strecke, die mehr als zwei Mal die Erde umfasst. In jedem Körperteil sind sie zu finde