Bünde. „Ruhig, Brauner!" - die Show mit Dave Daviis läuft am Samstag, 3. Oktober, ab 20 Uhr im Universum Bünde

Dave Davis, der Sunshine-Generator der deutschen Kabarett- und Comedy-Szene, hat sein als Liveshow getarntes Soforthilfepaket für Deutschland bis oben hin pickepackevoll geschnürt. „Herzlich willkommen zu ,Ruhig, Brauner! – Demokratie ist nichts für Lappen‘ am Samstag, 3. Oktober, ab 20 Uhr“, laden die Veranstalter ins Universum Bünde ein.

Wir Menschen verstehen uns als die letzte Sprosse der Evolutionsleiter, und das Leben könnte doch so einfach sein, wären da bloß nicht all die anderen. Mitmenschen lassen unseren Aggrozytenpegel in kritische Höhen steigen, und wir eskalieren.

Pandemien, der Klimawandel, die Mietpreisexplosion drängen sich in unser Panorama und taugen wahrlich nicht als Stimmungskanonen. Sie stellen unsere Gesellschaft auf die Probe.

Was nun? Krise als Devise? Kann man machen, muss man aber nicht. Oder doch lieber Singing In The Rain? Muss man nicht machen, sollte man aber!

Wer wissen will wie, der sollte Dave Davis live erleben.

Der zweifache Prix-Pantheon-Gewinner und Comedypreisträger hält in „Ruhig, Brauner!“ ein Plädoyer mit Wort und Gesang für Lebensfreude und Zufriedenheit in geschmeidigen wie auch widrigen Zeiten.

Anzeige Anzeige

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet auf www.widuticket.de und telefonisch unter 05223 178888.