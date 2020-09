Blechquintett gibt Konzert in der Meller St. Petrikirche

Studierende der Hochschule für Musik Detmold präsentieren bei ihrem Konzert am Sonntag in der St. Petrikirche einen Streifzug durch die Jahrhunderte.

Kornelia Wolf

Melle. Unter dem Titel "Ein Blechquintett durch die Jahrhunderte – vom Barock bis zur Filmmusik" geben Studierende der Hochschule für Musik in Detmold am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr ein Konzert in der St. Petrikirche.