Gesmold. Statt des Gesmolder Kirmeslaufs organisiert Viktoria Gesmold in diesem Jahr pandemiebedingt eine virtuelle Alternative. Teilnehmer haben einen Monat lang Zeit, eine der drei Strecken über fünf, zehn oder 20 Kilometer zu laufen und ihre Ergebnisse einzureichen. Am Donnerstag, 1. Oktober, wird eine Kennenlernrunde angeboten.

„Einige Sportler sind die Strecken schon mehrfach gelaufen. Und es wurden auch schon super Zeiten erzielt. Aber bei der Teilnehmerzahl ist noch Luft nach oben. Sicherlich bereitet sich der ein oder andere noch ausgiebig vor“, sagt der Gesmolder Organisator Bastian Stallkamp augenzwinkernd.



Lucas Grothaus führt die Wertungen über die fünf und die 20 Kilometer aktuell an, Spitzenreiter über die zehn Kilometer ist derzeit Simon Niederwestberg. Beide gehören zu den Bezirksliga-Fußballern der Viktoria: Grothaus als Stürmer, Niederwestberg als Co-Trainer. „Beide sind auch heiße Anwärter auf den Hattrick“, meint Stallkamp, der als Trainer mit seinen E-Jugend-Fußballern am Dienstagabend die Fünf-Kilometer-Strecke absolviert hat.

Stallkamp

Der Hattrick ist die Dreierwertung aus fünf, zehn und 20 Kilometern, den das Organisationsteam neben den einzelnen Strecken anbietet. Beim virtuellen Kirmeslauf nehmen die Läufer ihre Zeiten selbst mit Smartphone oder Sportuhr, um danach ihre Daten per E-Mail zu übermitteln. Die Laufleistung muss nicht an einem festen Termin erbracht werden, die Teilnehmer haben einen Monat Zeit dafür. Alle Strecken können auch gewalkt werden.

Die Organisatoren übernehmen die Auswertung und erstellen für alle Strecken Ergebnislisten. Dazu werden alle Leistungen berücksichtigt, die im Zeitraum 18. September bis 18. Oktober eingesendet werden. Die Ranglisten werden anschließend auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht.

Die Strecken können als GPS-Daten auf der Internetseite heruntergeladen werden. Zuletzt habe es vereinzelt Probleme mit dem GPS gegeben, berichtet Stallkamp. Wer technischen Problemen aus dem Weg gehen möchte, kann am Donnerstag, 1. Oktober, an einer Kennenlernrunde über zehn Kilometer im gemäßigten Tempo teilnehmen. Treff ist um 17.15 Uhr am Vereinsheim der Viktoria an der Turnhalle.

Weitere Informationen zum virtuellen Kirmeslauf gibt es online unter: www.sv-viktoria-gesmold.