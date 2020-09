Melle. "Melle hält zusammen" heißt die Sendung, die am 4. Oktober 2020 ab 14 Uhr auf verschiedenen Kanälen live im Internet übertragen wird. In diesem Livestream machen Meller für Meller Programm. Also: Termin vormerken! Heute geben wir einen Überblick mit allen wichtigen Infos.

Was ist das? "Melle hält zusammen" ist eine Art Bürger-TV. In einem mehrstündigen Livestream stehen Menschen aus Melle und Themen, die Melle bewegen, im Mittelpunkt. Wer sendet da überhaupt? Veranstalter von "Melle hält zusammen" ist das Meller Kreisblatt. Unser Produktionsteam wird die Sendung live aus dem Solarlux-Foyer übertragen. Das Konzept fußt auf einer Idee des Bueraners Christoph Maria Michalski, der Initiator, Ideengeber und Organisator ist und als Moderator durch die Show führen wird. Als Co-Moderatorin ist Dagmar Stachorra von der Waldbühne Melle dabei. Unterstützung erfährt die Sendung durch die Stadt Melle. Wann ist der Termin? Die Übertragung beginnt am 4. Oktober 2020 um 14 Uhr und dauert etwa bis 18 Uhr. Wo kann ich "Melle hält zusammen" sehen? Die Sendung wird live im Internet übertragen – und zwar auf folgenden Portalen: Auf dem dem Nachrichtenportal von NOZ Medien: noz.de/mhz. Hier finden Sie auch jetzt schon weitere Infos zu der Sendung

Auf der Facebookseite des Meller Kreisblatts

Auf dem Youtube-Kanal von noz.de

Talk, Musik und Einblicke in das Meller Leben – darum geht es in dieser Sendung. Geplant sind unter anderem folgenden Inhalte: Comedian Dietmar Wischmeyer spricht ein für ihn typisches Grußwort

Im Polit-Talk diskutieren Bürgermeister Reinhard Scholz, Landrätin Anna Kebschull und Bundestagsabgeordneter André Berghegger

Der aus Melle stammende ARD-Sportkommentator Tom Bartels spricht in einer Live-Schalte über Melle und die Fußballwelt

Die Meller Leichtathletin Ria Möllers blickt auf den bisher größten Triumph ihrer Karriere zurück

Die Mellerin Zoe Gwiasda erzählt von ihrer fünfjährigen Walz und den Eindrücken, die sie in dieser Zeit gesammelt hat

Komiker Stephan Rodefeld aus Hustädte gibt mit seinen "Figuren" ein Statement ab

Das Meller Unternehmensnetzwerk e.V. gibt Einblicke in die Situation von Meller Unternehmen

Beatboxer Pete the Beat macht mit seinem Mund Kunst, die andere nicht einmal mit Instrumenten hinkriegen, und begleitet die Sendung

Fußballer der Meller Vereine treten an der digitalen Melos-Torwand in einen Wettbewerb

Die Initiative Fridays for Future zeigt ihr Engagement für das Klima

Melle for Future präsentiert einen exklusiv für "Melle hält zusammen" aufgenommenen Song

Einzelhändler der Region berichten über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Ihr Geschäft

Der Meller Kai Friedering spricht über „Abenteuer Melle" und sein Märchenwald-Projekt

Katrin Remmert macht Live-Musk auf der Bühne

Musiker Sgro und Sängerin Caro produzieren live in der Sendung einen neuen Song

Das Jugendparlament Melle stellt seine Arbeit vor

Der neue Stadtbaurat Frithjof Look erläutert seine ersten Erkenntnisse über Melle

Der TSV Westerhausen präsentiert in einem Video Impressionen des Vereinslebens

Unser Außenreporter meldet sich vom Bueraner Erntedankfest, aus dem Probenraum des MGV Concordia St. Annen sowie von einer Baumpflanzaktion an der Birfurkation

Der SuS Buer stellt dar, wie ein Verein wegen Corona seinen Übungsbetrieb verändert hat



Wirtschaftsförderer Florian Weßling spricht über die Weiterentwicklung der Meller Gewerbegebiete, die vielseitige Einkaufslandschaft in der Meller Innenstadt und die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt



Der SC Melle stellt in einem Video eine erfolgreiche Nachwuchssportlerin vor

... und noch mehr Wie kann ich dabei sein? Zuschauer können während der Sendung Fragen im Chat stellen und gegebenenfalls auch live in die Sendung geschaltet werden. Karten, um am Veranstaltungsort direkt dabei zu sein, gibt es nicht mehr. Die Gewinner der Verlosungsaktion werden am Mittwoch benachrichtigt. Wie lautet der Hashtag zur Sendung? #MELLEhältzusammen