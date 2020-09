Melle. Welche Gerichte sind typisch für Melle? Welche Kreation erinnert namentlich an den Grönegau? Wir wollen hiesige Spezialitäten am 4. Oktober in der im Internet übertragenen Sendung "Melle hält zusammen" vorstellen. Wer serviert uns Vorschläge?

Bürger-TV von Mellern für Meller – das ist das Konzept des mehrstündigen Livestreams, der aus dem Solarlux-Foyer am 4. Oktober von NOZ Medien und dem Meller Kreisblatt auf noz.de, Youtube und Facebook übertragen wird. Das vielfältige Programm beinhaltet unter anderem Live-Musik, Talk, Live-Schaltungen zu prominenten Mellern und eingespielte Videos, die von Ihnen kommen. So wollen wir zum Beispiel wissen: Welche kulinarischen Köstlichkeiten gibt es in Melle?

Ob Küchenchef oder Hobbybäcker: Wir suchen Ihre Ideen!

Liebe Küchenchefs, Konditoren und Barkeeper, egal ob Profi oder Hobbykoch, wir laden Sie ein, Ihre Kreation in einem kurzen Video innerhalb der Sendung "Melle hält zusammen" zu präsentieren. Schicken Sie uns einfach bis zum 30. September per Mail oder Whatsapp-Nachricht ein Video, in dem Sie Ihr Lieblingsgericht kredenzen. Sie haben eine Melle-Pizza im Angebot? Wir wollen wissen, aus welchen Zutaten der Belag besteht. Bei Ihnen steht ein Grönegau-Schnitzel auf der Speisekarte? Zeigen Sie uns, wie das auf dem Teller angerichtet aussieht. Und wenn Sie einen Melle-Cocktail im Angebot haben, dann verraten Sie uns doch die Ingredienzien.

Ich kenne ein tolles Gericht – wie kann ich mitmachen? Die Live-Sendung am 4.Oktober ist von Mellern für Meller. Deshalb wird das Programm auch von Ihren Beiträgen leben. Unter dem Motto "Melle hält zusammen" wollen Initiator und Ideengeber Christoph Maria Michalski und das "Meller Kreisblatt" als Veranstalter Menschen aus der Stadt verbinden. Also: Machen Sie mit! Schicken Sie uns einfach ein Video, das zeigt, wie Sie in Melle Zusammenhalt leben. Was Sie mit Melle verbinden. Sagen Sie, was Sie schon immer einmal sagen wollten. Fragen Sie, was Sie schon immer einmal fragen wollten. Wir freuen uns über Grußworte, Einblicke in Firmen, Aktionen von Vereinen, Beispiele von Nachbarschaftshilfe oder Gerichte, die Sie mit Melle verbinden. Wie erreichen Sie uns? - Whatsapp: Unter der Rufnummer 05422-7049595 können Sie uns Videos, Bilder, Anregungen und Vorschläge schicken. Nummer einfach als Kontakt speichern und dann Nachricht senden. Sie können unter dieser Nummer aber auch einfach anrufen und Fragen stellen. Sie haben eine Idee und wissen nicht genau, wie Sie die umsetzen können? Dann melden Sie sich einfach. E-Mail: Auch unter Auch unter mhz@noz.de können Sie uns Ihre Videos, Bilder, Ideen und Fragen mitteilen. Facebook: Schicken Sie uns auf der Schicken Sie uns auf der Seite des Meller Kreisblatts einfach eine Nachricht.

Uns interessiert aber auch, mit welchem Kuchen oder mit welcher Torte Sie regelmäßig beim Kaffeekränzchen überzeugen. Was gehört in Ihren Salat, welche selbstgekochte Marmelade kommt morgens auf den Tisch? Oder haben Sie gar eine eigene Bratwurst kreiert, so wie es im vergangenen Jahr den Jubi-Griller zur 850-Jahr-Feier der Stadt Melle gab?

Ihre Videos können Sie ganz einfach mit einem Smartphone aufnehmen. Die Aufnahmen müssen nicht perfekt sein. Zeigen Sie uns einfach die Gerichte und sagen Sie uns, was das Besondere daran ist. Was daran so lecker ist. Oder wie man es nachkochen kann. Ihre Fantasie kennt sicherlich keine Grenzen. Ihre vorab eingesandten Beiträge werden dann im Laufe des Livestreams ausgestrahlt.

Neben der Kulinarik wird es bei "Melle hält zusammen" noch um viele weitere Themen gehen. Etwa um Jugend, Sport und Wirtschaft, aber auch um Kultur, Politik und Corona. In den kommenden Tagen werden wir die Gäste vorstellen, die live in die Sendung kommen oder sich von außen zuschalten werden.

Der Initiator dieser Sendung

Initiator dieser Sendung ist der Meller Christoph Maria Michalski. "In schwierigen Zeiten ist es das Wichtigste, dass bei den Menschen das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird", sagt der Bueraner, der den Livestream auch moderieren wird. "Melle hält zusammen" soll dabei helfen, dass sich die Meller noch besser kennenlernen. Merken Sie sich also schon einmal den 4. Oktober vor. Am diesem Tag startet die Übertragung um 14 Uhr.

Anzeige Anzeige

Weitere Infos dazu gibt es auf noz.de/mhz, regelmäßig auf der Facebookseite des Meller Kreisblatts sowie bei Instagram – suchen Sie einfach mit dem Hashtag "#MELLEhältzusammen".