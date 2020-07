Melle. Das Vorstandmitglied der Kreissparkasse Melle, Josef Theißing, feiert in dieser Woche sein 40-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst.

