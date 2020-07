Melle. Moin, liebe Ferienkids. Wie funktioniert das eigentlich mit unserem Trinkwasser? Richtig klasse konnte das Klaus Leimbrock, der Leiter des Meller Wasserwerks, erklären.

Einigen Kindern und ihren Müttern erzählte er alles, was mit unserem Trinkwasser zu tun hat, am Trinkwasserlehrpfad H2Oase, gleich gegenüber vom Wasserwerk. Seit über 100 Jahren gibt es in Melle eine zentrale Trinkwasserversorgung. Warum? „Das Wasser in den Brunnen der Häuser war vielleicht nicht sauber und hat krank gemacht“, mutmaßte Emma Marie. Genau.

Das Trinkwasser kommt heute aus elf Brunnen im Grönegau, deren riesige Sammelbehälter über oder unter der Erde liegen. Es versickert durch viele Gesteinsschichten tief unter der Erde, sodass es ganz sauber ist und keine künstlichen Filter mehr braucht. „Die Wassermenge auf der Erde bleibt immer gleich“, erklärte Klaus Leimbrock den Ferienkids, darum müsse man sorgsam damit umgehen. Verdunstetes Wasser steigt auf und wird zu Wolken, aus denen es dann regnet. Das Regenwasser fällt zurück in Meere, Flüsse und in die Erde, von wo es wieder hochgepumpt werden kann. „In Melle wird das Grundwasser gefördert“, erzählte Klaus Leimbrock. Rund um die Wasserbehälter wird die Gegend besonders geschützt, damit keine schädlichen Stoffe in den Boden laufen. Die Kinder lernten, dass Wasser das Lebensmittel Nummer 1 ist und am besten von allen anderen untersucht wird.

Durch große Wasserrohre, die unter den Straßen in Melle liegen, wird das Wasser von den Sammelbehältern in die Häuser gepumpt. Hier kommt es dann aus dem Wasserhahn und fließt als Abwasser zurück.

Und was kostet so ein Liter Wasser aus dem Wasserhahn? Ole, Lasse, Emma Marie und Simon schätzten Preise zwischen 70 Cent und 20 Euro.

Als sie dann hörten, dass jeder Mensch jeden Tag 120 Liter Wasser benötigt, wurden sie schon nachdenklich. Klaus Leimbrock klärte sie auf: 1000 Liter Trinkwasser kosten 1,18 Euro. Wie viel dann ein Liter kostet, könnt ihr ja in den Ferien mal ausrechnen.

Und warum liegen die Wasserrohre unter der Erde? „Hier sind sie geschützt“, vermuteten die Kinder „und kühl ist es auch“, fügte Ole hinzu. Richtig, sonst wäre unser Trinkwasser im Sommer ja ganz warm. Außerdem kann es unter der Erde im Winter in den Rohren nicht einfrieren. Für die Feuerwehr sind die Hydranten ganz wichtig, die manchmal an den Straßen zu sehen sind, aber die auch unter der Erde liegen. Von hier entnehmen die Feuerwehrleute das Wasser, um Brände zu löschen.

An der H2Oase war es richtig lehrreich heute. Mal sehen, was morgen so passiert.

Bis dann, Eure Conny

Ferienkind des Tages

Ole

Ole wird nach den Sommerferien acht Jahre alt. Er war mit dem Ferienpass schon am Grünen See und möchte noch die Aktion „Holztruhen gestalten“ besuchen. Er ist ganz stolz, dass er drei tolle Hobbys hat. Er spielt Handball, lernt eine Kampfsporttechnik und macht sogar noch Musik auf seiner Trompete.