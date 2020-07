Präsentiert die neue Solaranlage, die auf dem Dach des Umkleidegebäudes installiert wurde: Wolfgang Kleinken vom Gebäudemanagement.

Stadtverwaltung

Oldendorf. Mit modernster Technik wurde jetzt das Umkleidegebäude am Sportplatz am Ebbergeweg in Westerhausen ausgestattet. Das Besondere: Das mit rund 70.000 Euro veranschlagte Projekt hat das Bundesumweltministerium mit einem Zuschuss in Höhe von 16.000 Euro im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.