Neuer Service in Melle: Gravuren und Stickereien in der "Veredlung"

Cornelia Dinkhoff veredelt alle erdenklichen Materialien per Laser oder Stickmaschine.

Conny Rutsch

Melle. Neu in Melle: In ihrem jüngst eröffneten Geschäft „Veredlung“ – der Namen deutet es an – veredelt Cornelia Dinkhoff alle Arten von Materialien mithilfe von Laser und Stickmaschine. Unter anderem Metall, Holz und Plexiglas kann sie auf Wunsch mit individuellen Gravuren versehen.