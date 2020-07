Neuenkirchen. Frohe Botschaft aus Hannover: Die Sanierung der alten Sporthalle an der Turnerstraße in Neuenkirchen wird mit einer Summe von gut 136.000 Euro vom Land gefördert. Diese Nachricht teilten die CDU-Landtagsabgeordnete Gerda Hövel und der SPD Landtagsabgeordnete Guido Pott am Freitag mit.

