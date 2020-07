Melle. Für das Konzert mit den Big Maggas am Samstag zum Auftakt des Meller Festivals "Zusammen sommern" kostet der Eintritt 30 Euro für zwei Personen im Auto. Aber dürfen auch mehr im Pkw sitzen? Darf man eigentlich neben dem Auto grooven? Gibt es Getränke? Und wie wird überhaupt der Kinoton übertragen? Fragen und Antworten.

Der Stadtmarketingverein springt in Melle in die Sommerbresche, die Corona hinterlässt und bietet Veranstaltungen vom Konzert über Comedy und Puppentheater bis hin zum Autokino an. Für alle Veranstaltungen gibt es noch Tickets, (nur online, keine Abendkasse). Am stärksten nachgefragt war das Auftaktkonzert mit Big Maggas sowie Ian Tray als Support-Act am Samstag (18. Juli). Das Festival findet auf dem ehemaligen Festplatz schräg gegenüber des Grönegaubades statt.

Braucht man ein Auto?

Ja.

Pro Auto mit zwei Personen kostet das Konzert 30 Euro – und wenn drei drinsitzen?

Dann gibt es starken Rabatt, wie bei Geschwisterkindern in der Kita. Die Mitrocker Nummer drei und vier zahlen jeweils nur fünf Euro. Höchstpreis pro Pkw also 40 Euro.

Wie ist das bei den Autokino-Veranstaltungen?

Da gilt der Preis pro Person. Je Auto können über die Homepage der Else-Lichtspiele vier Tickets gekauft werden. Die Kinderfilme am Nachmittag ("Minions" und "Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen") kosten acht Euro, abends ("Green Book" und "Rocketman") kostet es elf. Die Abendvorstellungen sind jeweils gegen 22 Uhr zu Ende.

Wie viele Autos können aufs Gelände?

Es ist Platz für 90 Pkw. Parkeinweiser ordnen die Autos den Stellplätzen zu. Wer pünktlich kommt, kann vorne stehen. Ausnahmen: große Autos. Bullis und SUV, die anderen die Sicht versperren könnten, werden am Rand platziert. Melles Tourismusmanagerin Judith Fidler: "Wir können natürlich einen Bulli nicht nach vorne stellen, nur weil er früh da war."

Gibt es Getränke?

Jawohl, gibt es. Natürlich gekühlt. Außerdem kleine Speisen. Die Gaststätte "Finale" übernimmt die Versorgung. Jeder Besucher darf sich aber auch gerne eigene Verpflegung mitbringen, es spricht absolut nichts gegen ein nettes Picknick im Auto.

Darf man das Auto verlassen?

Ja, aber nur, um das Gastroangebot oder die Toiletten zu nutzen. Immer nur eine Person pro Wagen. Und dann auch nur mit Mund-Nasenschutz und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Im Auto selbst muss natürlich kein Mundpulli getragen werden. Abseits der Gastro geht aber außerhalb des Autos nichts. Egal, wie heiß die Big Maggas aufspielen, neben dem Auto zu grooven ist nicht erlaubt, Sitztanz ist angesagt. Autokino auf dem Autodach oder der Motorhaube? Nicht erlaubt.

Wie wird der Ton übertragen?

Er schallt nicht etwa übers Gelände, sondern wird über das Autoradio empfangen – bei allen Veranstaltungen. Die Frequenz dafür muss händisch am Radio eingestellt werden. Es empfiehlt sich also, vorher einmal zu schauen, ob jemand unter den Mitfahrern überhaupt weiß, wie man beispielsweise 88,9 Mhz einstellt (das ist nur ein Beispiel, nicht die echte Frequenz). Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Ab dann läuft eine Endlosschleife mit Sicherheitshinweisen, anhand derer man die richtige Frequenz finden kann.

Was ist, wenn die Autobatterie den Geist aufgibt?

Kein Problem, ein Team für technische Hilfsleistungen ist vor Ort und kann in der Not dafür sorgen, dass wieder Saft auf die Batterie kommt. Das Autolicht muss ohnehin ausgeschaltet werden, damit der Vordermann nicht ständig ausgeleuchtet wird. Wer ein Auto hat, dessen Licht automatisch angeht, sollte wissen, wie man es manuell ausschalten kann.

Zum Eingrooven: Ein Vorgeschmack auf die Big Maggas.