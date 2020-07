Melle feiert Gottesdienst "Open Air" an der Dorfglocke

Anwohnerin Kerstin Hellmann vom Lammersbrink, Kirchenmusiker Matthias Breitenkamp und Posaunenchormitglied Sandra Senftleben freuen sich auf den Gottesdienst an der Dorfglocke unter freiem Himmel.

Ev. Kirchengemeinde Buer

Buer. Die St. Martini-Kirchengemeinde Buer feiert am Sonntag, 19. Juli, ihren "Gottesdienst zeitgleich" an der Dorfglocke Lammersbrink an der Markendorfer Straße 130 auf der Wiese des Hofes Ostmeier.