Melle. Die Corona-Pandemie scheint die Leselust nur so zu befeuern: So verzeichnet die Stadtbibliothek in den Monaten Februar bis Mai eine Steigerung bei den elektronischen Ausleihen um 170 Prozent. Diese Zahl gab Erster Stadtrat Andreas Dreier während der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses bekannt.

Fuga ut impedit tenetur qui. Dolor atque et sint. Eveniet quaerat corrupti doloribus nesciunt qui qui id debitis. Possimus rerum accusantium porro hic fuga autem. Tempora est maxime non. Ad quis est iure id. Molestiae dolores voluptatem aut autem qui non. Voluptatem quasi ut repellat debitis animi.

Fugiat consequuntur quo sed consequatur hic et consectetur. Asperiores impedit molestiae ut libero et harum voluptatem a. Expedita rerum rem repellat aut. Minus sint vel vero qui quisquam excepturi. Earum ipsam quo incidunt. Qui temporibus aspernatur at perspiciatis. Dolorum facere ipsum velit praesentium. Sit perferendis est voluptatem iste nobis et similique. Voluptas non ullam vero possimus beatae eum tenetur. Quis nemo pariatur sapiente dignissimos in aspernatur voluptatibus. Est neque quasi blanditiis est voluptates tenetur illo quas. Laboriosam eaque enim consectetur sit inventore nihil.

Quae officia ut officia quia et. Iure sed accusamus nam at optio. Officia earum culpa distinctio repellat veritatis sint. Ullam ut sit dolorum. Tenetur et est voluptatem culpa deserunt. Quia qui velit omnis consequatur et facere. Libero officiis dicta consequatur non. Dicta saepe natus quidem minus quia et in. Quae et est dolorem odit.

Ut nesciunt optio aut ad perferendis. Occaecati eos ratione dolor vel eum quos qui. Et et sint officiis accusamus et soluta. Omnis culpa aut omnis praesentium. Aliquam necessitatibus occaecati est inventore.