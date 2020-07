SCM-Läufer Jannik Seelhöfer (rechts) beim Training mit Coach Niklas Cervinka in Leipzig.

Jannik Seelhöfer

Melle. Der Start auch der Mittel- und Langstreckenläufer bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft am 8. und 9. August in Braunschweig wird wahrscheinlicher. Damit hat Jannik Seelhöfer gute Chancen auf seine dritte Teilnahme an der Männer-DM über 3.000 Meter Hindernis. Der Meller Läufer geht in der Vorbereitung einen Spezialweg.